От фестиваля прав человек до показа фильма сыктывкарского режиссера: события выходных в Сыктывкаре

Эти выходные с 13 по 15 декабря порадуют не только стабильной погодой, но и интересными событиями. Устроить себе познавательный уик-энд можно, отправившись на международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав». Культурным гурманам подойдет концерт группы «Ни на Йоту», показ фильма сыктывкарского режиссера и встреча с художником Александром Сухиным. А на «Литературной мафии» можно почувствовать себя героем из саги Джорджа Мартина. Подробности всех мероприятий собраны в статье.

ЧТО: В Доме дружбы народов покажут фильм, снятый в Сыктывкаре. Петр Музыка в своей картине рассказал о взаимоотношениях семейной пары и о том, как они развиваются сквозь годы. Зрителей ждет встреча с актерами и режиссером. Вход свободный.

ГДЕ: Дом дружбы народов (Улица Ленина, 74).

КОГДА: 14 декабря в 18 часов.

ЧТО: В пятницу 13 декабря отпугиваем нечисть хорошей музыкой. Группа «Ни на Йоту» дает концерт в «Маяковском». Сочетание умных текстов и интересного звучания гарантированно. Стоимость билетов 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 13 декабря в 22 часа 30 минут.

ЧТО: В столице Коми впервые пройдет международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав». В программе лекции, мастер-классы, презентации и интерактивный спектакль «Справедливость для диктатора». Спикеры будут говорить с горожанами о ментальных заболевания, психическом здоровье и смерти. Лучше научиться понимать себя и других можно бесплатно, нужна только регистрация.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 14-15 декабря. В первый день — старт с 14 часов 30 минут, во второй с 13 часов.

ЧТО: Сыктывкарцев зовут на «Литературную мафию». В этот раз игра будет основана на цикле книг Джорджа Мартина «Игра престолов»: можно будет перевоплотиться в героев всеми любимой саги.

ГДЕ: Центр развития «КЫТШ» (Улица Куратова, 73/4).

КОГДА: 15 декабря, с 16 до 18 часов.

ЧТО: Сегодня можно будет встретиться с художником и путешественником из Череповца Александром Сухиным. На этой неделе в Сыктывкаре открылась выставка его графических работ. Его картины отличаются глубиной и многогранностью перед встречей стоит их рассмотреть получше.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 13 декабря, с 11 до 12 часов.

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