Снегопады и оттепель: как долго продлится непогода в Коми

Прошедшие выходные напомнили жителям столицы Коми весну - температура повысилась до нуля, поэтому город местами покрылся непроходимыми лужами, местами - гололедом. В Коми ЦГМС рассказали, сколько еще терпеть странную погоду.

Как отметили синоптики, Коми в понедельник накроет еще одна тепловая волна с Атлантики. На этот раз она охватит всю территорию региона, а не только юг. Например, в Заполярье вместе с теплом придут обильные снегопады, ветра и метель.

В вторник республика снова встретит активный циклон с большим запасом влаги. Он принесет интенсивные осадки. К счастью, в среду погодная вакханалия обещает завершиться - ожидается небольшое похолодание: температура понизится до -8...-13 °C, на востоке до -12...-17 °C.

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Каждый день примерно 6-7 человек в столице Коми травмируются на скользких городских улицах (подробности).