В Коми подскочит стоимость билетов на пригородные поезда

С 1 января 2020 года в Коми могут установить новые тарифы и сборы за перевозку людей и багажа в пригородных поездах АО «Северная пригородная пассажирская компания». На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов республики опубликован проект приказа МинЖКХ Коми.

Согласно документу, рост тарифа составит от 2,6% до 4,2%. Также увеличится тариф за провоз багажа: пассажиру, передвигающемуся на расстояние до 100 километров, придется заплатить 36 вместо 35 рублей, а на расстояние более 100 километров — 48 вместо 47 рублей.

Однако сохраняется 50-процентная скидка от действующих тарифов за проезд детей в возрасте от пяти до семи лет. Останется прежним и размер дополнительного сбора за оформление одного билета, если пассажир сел в поезд без проездного документа на станции, где есть билетная касса, — 21,36 рубля.

Кстати, к пригородным поездам относятся Инта-1 — Марков, Печора — Инта-1, Печора — Ираель, Печора — Кожва-1, Микунь — Мадмас.

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