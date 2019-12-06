В Коми начали платить по 20 тысяч рублей за добычу волков и медведей

В Минприроды Коми началась выплата вознаграждений за добычу волка и медведя, сообщает пресс-служба ведомства.

Например, 5 декабря, комиссия в Сыктывкарском лесничестве приняла две волчьи шкуры от охотников. На обеих были сделаны по два надреза - в районе холки и огузка. По словам охотников, один волк попал в капкан, второй был отстрелян.

Напомним, что удачливым охотникам Коми, которые добыли волка или медведя с 1 августа 2019 года, полагается денежное вознаграждение. Поощрение за дополнительный отстрел этих животных было введено в регионе из-за того, что с мая этого года дикие звери стали массово выходить в населенные пункты республики.

Министерство природных ресурсов Коми и охраны окружающей среды Коми создало для охотников памятку, которая поможет им получить 20 тысяч рублей за каждого отстреленного волка или медведя.

Документы, которые необходимо подать охотнику в лесничество, где добыт зверь:

- заявление на выплату денежного вознаграждения;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

- копию паспорта;

- отрывной талон(ы) на продукцию охоты к разрешению на добычу охотничьих ресурсов.

Дополнительную информацию о Порядке выплаты денежного вознаграждения охотникам за добытого волка или медведя можно узнать на сайте Минприроды Коми.

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