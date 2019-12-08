2019-12-08T17:43:12+03:00
Общество

Сыктывкарские гимнастки завоевали 13 медалей в ОАЭ

Чемпионат проходил в Дубаи
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Фото: Центр спортивных мероприятий СыктывкараФото: Центр спортивных мероприятий Сыктывкара
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Сыктывкарские художественные гимнастки завоевали 13 медалей на международном турнире в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Центра спортивных мероприятий столицы Коми.

Чемпионат проходил 5-8 декабря в Дубаи. В соревнованиях участвовали более 500 гимнасток из 21 страны. Сыктывкарские гимнастики показали отличный результат: четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали. Среди гимнасток 2014 года рождения первой стала Варвара Фибихер, воспитанница спортивного центра «Скала».

Среди гимнасток 2010 года рождения level A Софья Щанова, воспитанница ЦДОД «Орбита» заняла первое место в упражнении с булавами, третье место в упражнении с обручем, второе место в многоборье.

В категории Pre-Junior A level среди гимнасток 2008 года рождения Василиса Чуракова, воспитанница спортивного центра «Скала» заняла первое место упражнении с мячом, первое место в упражнении со скакалкой и по результатам двух упражнений заняла второе место в многоборье.

Воспитанница ЦДОД «Орбита» Эрика Клекгамэр заняла третье место в упражнении со скакалкой среди юниорок 2006 года level A (FIG). Воспитанница Снежана Хомутинникова ЦДОД «Орбита», выступающая в категории Senior А level (FIG) (2003 г.р. и старше) заняла второе место в многоборье, второе место в упражнении с обручем, второе место в упражнении с мячом, третье место в упражнении с булавами, второе место в упражнении с лентой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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