2019-12-10T17:14:06+03:00
Общество

В Сыктывкаре все тает. Что будет с ледовым городком на Стефановской площади?

В мэрии успокоили — все будет хорошо
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Несмотря на оттепель, работа продолжаетсяНесмотря на оттепель, работа продолжаетсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Аномальное для декабря тепло пришло в столицу Коми. Город за несколько дней превратился в каток, сдобренный лужами. Горожане опасаются, что потепление может грозить строительству новогоднего городка на Стефановской площади. В мэрии «КП-Коми» рассказали, есть ли повод для опасений.

- Лед тает при плюсовой температуре. Значит ли это, что строительство ледового городка под угрозой? - спрашивают горожане.

В мэрии отметили, что опасаться не стоит. Ко всему прочему, синоптики Коми ЦГМС сообщают, что уже завтра столицу Коми ждет похолодание — столбик термометра к вечеру опустится до -3...-5 °C.

Городок будет построен в срок Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Городок будет построен в срокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рабочие на Стефановской площади продолжают трудится над возведением резиденции Снежной королевы. Так, в центре установят ледяную фигуру с подсветкой под названием «Трон Снежной королевы». Там можно будет делать фотографии. Вокруг центральной 22-метровой ёлки сделают ограждение в виде ледяных плит с изображением рельефа северного ветра, ледяных кристаллов. В игровой зоне «Маленькие разбойники» устроят ледяной лабиринт «Пещера разбойницы» со световыми фигурами лесных зверей: «Зайчик», «Лисичка», «Птички» и «Мышка». В зоне отдыха и релакса «Волшебный сад» уютно-романтичную атмосферу обеспечат светящиеся цветы и деревья со скамейками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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