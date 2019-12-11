2019-12-11T12:22:53+03:00
Общество

В 2020 году на дороги в Коми потратят 6,4 миллиарда рублей

В порядок приведут 65 километров региональных дорог
Дарья ЮДИНА
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На ремонт дорог в Коми в 2020 году потратят миллиарды рублейНа ремонт дорог в Коми в 2020 году потратят миллиарды рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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На ремонт и содержание дорог в Коми в 2020 году потратят 6,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Большую часть денег направят на содержание 4,8 тысяч километров региональных дорог и 307 искусственных сооружений, а также на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В течение 2020 года планируется привести в нормативное состояние 65 километров региональных дорог, 38 километров местных дорог и улиц в Сыктывкаре и порядка 41 километра улично-дорожной сети в иных населенных пунктах.

Также в 2020 году хотят завершить реконструкцию двух мостовых сооружений через реки Лемью и Чич и выполнить капитальный ремонт двух мостов в Усинске и капитальный ремонт двух водопропускных труб в Княжпогостском и Ижемском районах. Продолжится ремонт моста через Вычегду на участке Сыктывкар – Ухта км 42+920.

Кроме того, в течение ближайших двух лет планируется выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участке протяжённостью 22,9 км от реки Кабанты-Вис до поселка Малая Пера.

На выделение дорожных субсидий местным бюджетам потратят 250 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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