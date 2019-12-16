2019-12-16T14:16:12+03:00
Общество

В пятницу 13-ого в Сыктывкаре заискрила Станционная улица

Очевидцы опубликовали видео с опасным «фейерверком»
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре заискрила опора ЛЭП. Источник: Архив "КП"В Сыктывкаре заискрила опора ЛЭП. Источник: Архив "КП"
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В пятницу 13 декабря видеорегистратор на машине сыктывкарца заснял сноп искр, который удар из опоры ЛЭП на Станционной улице. Видео распространилось по соцсетям.

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Вечером в пятницу водитель ехал со стороны улицы Маркова по направлению к улице Морозова. Когда он подъезжал к теплотрассе, в проводах на опоре ЛЭП что-то замкнуло, и на дорогу посыпался сноп искр. Так как сработала автоматика, авария на жителях не сказалась, и в домах электричество было. Сейчас на участке, где произошел опасный «фейерверк», идут восстановительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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