2019-12-12T09:58:56+03:00
Общество

В Коми вынесли приговор виновнику жуткого ДТП, в котором погибли полицейский и его дочь

Ижемский районный суд 10 декабря признал 63-летнего водителя виновным
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: УГИБДД МВД по КомиФото: УГИБДД МВД по Коми
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63-летнего жителя Печоры приговорили 4,5 года колонии за гибель полицейского и его дочери на трассе в Коми. Он также должен заплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего, сообщает пресс-служба суда.

Ижемский районный суд 10 декабря признал подсудимого виновным. Ближайшие 4,5 года мужчина проведет в колонии-поселении. В пользу потерпевшей супруги погибшего взыскано 2 млн рублей. Также осужденный должен заплатить 700 тысяч рублей (средства, затраченные на лечение потерпевших) в пользу фонда ОМС Коми.

На фото - погибший Кирилл Чуркин

На фото - погибший Кирилл Чуркин

Напомним, что громкое ДТП произошло 21 февраля на 173-м километре трассы Ираель – Ижма – Усть-Цильма в Ижемском районе Коми. Столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Kia Rio, в котором ехала семья полицейского. В результате ДТП погиб 35-летний сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции и его пятилетняя дочь. Супруга и 10-летний сын правоохранителя получили травмы, как и фигурант уголовного дела - 63-летний водитель Hyundai. По версии следствия, 63-летний мужчина не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. Мужчина не признал вину в преступлении.

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Кирилл Чуркин специализировался на поиске пропавших без вести граждан, а также тех, кто скрывается от суда и следствия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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