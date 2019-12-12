О кровавых триллерах в Сыктывкаре узнала вся страна

На канале «НТВ» в программе«Следствие вели» вышло два сюжета о советских маньяках, которые орудовали в Сыктывкаре. Жители столицы Коми прильнули к экранам телевизоров, следя за хитросплетениями сюжета и не веря, что такие ужасы происходили в провинциальном городе. Оказывается, команда известной программы взяла за основу книгу «Сыщики земли зырянской» бывшего оперативника Анатолия Соловьева и решила показать «сыктывкарские триллеры» на всю страну. Автор рассказал «КП-Коми» о том, как родилось не имеющее аналогов в России издание.

«Напиши книгу, как нас чуть не расстреляли»

Анатолий Соловьев служил в уголовном розыске УВД Сыктывкара с 1976 по 1984 годы. Затем 25 лет работал начальником команды «Строитель» и несколько лет журналистом газеты «Красное знамя». Все годы вне криминального мира он вспоминал о буднях оперов.

«В книге я показываю, какую важную роль играла оперативная осведомленность», - говорит писатель.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

— Первая мысль написать книгу появилась еще в начале 80-х годов. Тогда я с группой сотрудников выехал в одну из деревень Княжпогостского района, где прятался убийца пожилой четы. Нашли избу, собирались войти. Если бы переступили порог, то я бы с вами сейчас не сидел. Оказывается, преступник хотел убить всех, нас спас опытный оперативник Селиванов: он залез на чердак и обезвредил преступника. Когда вышли из дома, Селиванов сказал: «Напиши книгу, как нас чуть не расстреляли?» Так и родилась идея, — говорит Анатолий Васильевич.

Фото из архива героя статьи

Понадобилось еще 30 лет, чтобы истории сначала оформились в очерки рубрики «Милицейские хроники» в газете «Красное знамя», а потом в полноценную книгу.

Следователи от Бога

Обыватель читает газету с сухими сводками «Раскрыли убийство», «Задержали преступника», а за короткими строчками — настоящие драмы и человеческие трагедии, сотни часов работы.

Даже спустя тридцать лет воспоминания о следственной работе не выветриваются из памятиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- В книге я показываю, какую важную роль играла оперативная осведомленность. Сыщики держали связь с источниками, которые располагали нужной информацией и тем самым помогали напасть на след преступников. Другие брали природной интуицией, подкрепленной опытом, и играючи раскрывали преступления, как Шерлоки, — рассказывает экс-опер.

Когда книга увидела свет, то ей заинтересовались даже сотрудники ФСБ. Силовики считали, что автор раскрывает информацию под грифом «Совершенно секретно», но писатель с ними не согласился.

1977 год. Анатолий Соловьев – инспектор уголовного розыска Сыктывкарского ГОВД

- На самом деле я не забывал о рамках — писал согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, затрагивал лишь основы, которые есть в открытом доступе, а в конкретику не погружался, — отметил собеседник «КП-Коми».

Голова в пакете

Опера работали сутками без выходных и праздников. О страшной рабочей напряженности говорит емкая цитата сослуживца автора книги Анатолия Точеного — «Мы не люди. Мы опера».

Мне говорили «Напиши о том, что пережил!». Да как описать все, что проходило перед глазами? Иногда события разворачивались так, что сейчас кажутся нереальными, — говорит Соловьев.

Когда книга увидела свет, то ей заинтересовались даже сотрудники ФСБФото: Наталия БЕШКАРЕВА

О полных неожиданностей рабочих буднях свидетельствует обычный день в 1979 году. Тогда на окраине Краснозатонского нашли человеческую голову, голень и руку. Следователь прокуратуры дал Соловьеву задание отвезти голову в морг.

- Я положил голову в пакет. Еду на машине, слышу по рации: «Какая голова? У нас еще одно убийство! Бегом в отдел!». Делать нечего, поднялся в отдел, положил пакет на подоконник. Вдруг заходит старушка, у которой украли пальто. Прошу назвать стоимость вещи для квалификации. «Оно бесценное! В последний раз надевала в 1942 году в партизанском отряде», —отвечает. И начинает сердится, мол, мы, опера, ничего не делаем. «Хотите знать, чем я занимаюсь»? — взрываюсь и достаю пакет. Голова вываливается к ногам бабушки. Старушка в ступоре, — вспоминает Соловьев.

От сумы и от тюрьмы

Книга вмещает десятки историй, демонстрирующих из нанку работы оперативников. чтобы читатель понимал, как думали, работали и изящно раскрывали преступления советские милиционеры. Или наоборот - делали ошибки и набивали шишки.

Экс-сыщик однажды и сам чуть не сел в тюрьмуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Например, убийство студентки медучилища Нины Ветошкиной в 1980-м году всколыхнуло весь город. Труп девушки с 54 ножевыми ранениями нашли на стройке детсада на улице Коммунистической в начале марта. Опера работали днем и ночью, чтобы напасть на след преступника. Наконец, победа — в убийстве признались учащиеся ПТУ, их посадили в СИЗО. Позже выяснилось, что парни себя оговорили— хотели таким образом заработать авторитет в криминальном мире. Сыщикам грозили, что они займут освободившиеся камеры тюрьмы. Анатолий Соловьев готовился к худшему, а его жена уже «сушила сухари».

Фото - архив героя статьи

К счастью, громкое дело в короткие сроки раскрыл сыщик ОВД Сыктывкара Евгений Незнанов и прокурор-следователь Петр Колмаков, а оплошавшие опера получили строгие выговоры. Оказалось, что девушку убили четыре подростка и взрослый: насиловали по очереди, а преступление «скрепили кровью»— наносили жертве удары перочинным ножом…

Убить Примадонну

Почему люди убивают? «Иногда они лишают жизни ради удовольствия, внутренней потребности», — рассказывает Анатолий Соловьев. Кстати, истории о маньяках в Коми АССР были нередки. Чего только стоит убийца, который собирался расправиться с Аллой Пугачевой.

Анатолий Нагиев не пользовался популярностью у женщин, поэтому решил брать их силой. За свои преступления сидел в колонии в Коми АССР. Жизнь на зоне была адом. Осужденные издевались над мужчиной под песни Пугачевой по радио. Это оставило глубокий след. Нагиев вышел на свободу в 1980-ом и стал убивать женщин, похожих на Примадонну.

Советский серийный маньяк

Его жертвами стали две рыжеволосые жительницы Коми и четыре пассажирки поезда «Москва — Харьков». Позже сыщики нашли дневники маньяка: на страницах — тысячи адресов, среди которых и контакты Аллы Борисовны. Оказывается, мужчина выследил певицу и зашел за ней в подъ-езд дома No37 по улице Горького в Москве. Невинный вопрос бдительной консьержки «Вы к кому?» остановил мужчину. Пока думал, что ответить, Примадонна уехала на лифте. Маньяку пришлось ретироваться. Алла Борисовна была на волосок от гибели, даже не зная этого.

Вот так выглядит обложка книги

Серийного убийцу задержали и приговорили к расстрелу, но преступник бежал. Он мог находиться в Сыктывкаре, поэтому среди ночи подняли и оперов. «При блокировке квартир или когда будете уходить в засады, попрощайтесь в мыслях с родителями и детьми. Мало ли...», — говорил начальник ГОВД Сыктывкара Иван Бихерт. Маньяка задержали в Ростовской области, где он скрывался от правосудия, и привели приговор в исполнение.

Продолжение следует

Анатолий Соловьев уже подготовил к изданию вторую часть книги «Сыщики земли зырянской».

Анатолий Соловьев подготовил к печати вторую книгуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В соавторстве с экс-оперативником работали журналисты Елена Музыкант и Светлана Попова. В издании, приуроченном к 100-летию уголовного розыска Коми (отмечается 26 декабря – прим. авт.), — рассказы о громких преступлениях в республике от 80-х годов прошлого столетия до настоящего времени. Историй так много, что их с лихвой хватит и на третью книгу, рождение которой тоже не за горами.