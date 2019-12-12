Как многодетная мама из Сыктывкара выступила против системы и победила

Сегодня в Конституционном суде Коми прошло заседание. Поводом стала жалоба сыктывкарки. Она не согласилась с региональным законом о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Согласно нормам закона, право на выплату в 150 тысяч рублей имеют мамы, которые родили или усыновили до 2011 года третьего ребенка. Те, кто усыновил или удочерил третьего ребенка позже, не могут претендовать на получение этих денег. Многодетная мама посчитала такое положение несправедливым, и отправилась в суд. Орган правосудия встал на её сторону и признал ограничивающую норму антиконституционной.

Суть жалобы

Все началось с обращения в МФЦ. Семья сыктывкарки в мае удочерила маленькую девочку. И мама семейства хотела получить региональную выплату, которая полагается за воспитание трех детей в Коми. Размер выплаты 150 тысяч рублей. Денежная помощь закреплена в законе № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми».

Однако деньги жительница республиканской столицы получить не смогла. Оказалось, что право на получение 150 тысяч рублей имеют мамы, которые родили или усыновили третьего ребенка до 1 января 2011 года. Женщина решила, что норма закона противоречит логике и подала жалобу в республиканский Конституционный суд.

Суд решил проверить пункт закона о выплате регионального семейного капитала на конституционность. Первое заседание прошло 4 декабря. На нем заявительница, её адвокат представили свои доводы. Сотрудники регионального Госсовета, администрации главы Коми, Минтруда и Минфина выдвинули свои контраргументы. В частности, они объяснили, что регионы вправе сами прописывать условия и размеры выплат.

Решение Конституционного суда

Сегодня суд постановил, что норма регионального закона действительно противоречит Конституции республики и России.

Статьи 39 и 40 Конституции Коми гарантируют государственную защиту материнства, отцовства и детства, социальное обеспечение для воспитания детей, поощряют создание дополнительных форм социальной защиты семей. Осуществляя правовое регулирование, республиканские органы власти имеют определенную свободу усмотрения, но при этом обязаны учитывать принцип иерархии законов, основы государственной социальной и семейной политики. При принятии нормативных актов нельзя допускать умаления прав и свобод граждан, заметил судья.

Региональный закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми основывается на федеральном законе № 256-ФЗ, гарантирующем выплату семейного капитала женщинам, как родившим, так и усыновившим второго ребенка. Однако республиканский закон противоречит российскому в норме, содержащей ограничение по срокам усыновления и удочерения. Это уже является основанием для признания нормы неконституционной.

Суд признал норму антиконституционнойФото: Дарья ЮДИНА

К тому же, согласно Конвенции о правах ребенка и статьям Семейного кодекса РФ, государство должно гарантировать усыновленным детям те же права, что и рожденным.

Доводы властей о том, что у усыновителей есть уже денежная помощь в виде выплаты в 200 тысяч рублей, суд не принял во внимание. Данная мера стимулирует людей на то, чтобы забирать в семью детей из приютов и детдомов. А закон о региональном семейном капитале относится к мерам соцподдержки. Рабочие сферы у законов разные, поэтому один из них не может заменить собой другой. У властей нет оснований, чтобы отказать семьям с усыновленными детьми в выплате регионального капитала.

В итоге, норму регионального закона признали антиконституционной. Обжаловать решение Конституционного суда нельзя. Оно вступило в силу сразу после принятия.

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