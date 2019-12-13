В Сыктывкаре наконец-то начали устанавливать новые остановки

В Сыктывкаре наконец-то начали устанавливать новые остановочные комплексы. Это должны были сделать давно, но подрядчик сорвал сроки поставки комплектов, за что заплатит неустойку. Об этом сообщает мэрия.

Первая остановка появилась напротив плавательного бассейна. До конца года остановки поставят около городской мэрии, у ТРЦ «Аврора», у поликлиники №3 и у гостиницы «Сыктывкар».

Новые остановки выглядят симпатичноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что за 6 миллионов 828 тысяч рублей новые остановки оснастят системами «антибомж», установят лайтбоксы сити-формата с рекламным полем и двухсторонней подсветкой – с двумя светодиодными светильниками. Что такое система «антибомж»? Все просто - остановки имеют поперечные разделительные элементы, которые не позволяют человеку разместиться на них лежа, их подогрев не предусмотрен.

Скамейки пока не установилиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Подрядчик пообещал, что все остановки установит до конца года. За то, что он сорвал сроки сдачи объекта, ему придется заплатить неустойку. Горожане, которые больше месяца не могли спрятаться от дождя и снега во время ожидания автобуса, эту инициативу поддерживают.

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