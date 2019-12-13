2019-12-13T10:33:01+03:00
Общество

В Коми нашли не все фрагменты упавшей ракеты «Союз-2.1б»

Ракета-носитель с навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома «Плесецк» запустили 11 декабря
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минприроды КомиФото Минприроды Коми
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Отделяющиеся части ракеты нашли вчера, 12 декабря, во время послепускового облета районов падения «Вашка» и «Железнодорожный». Поисковая группа при аэровизуальном обследовании обнаружила местоположение трёх фрагментов «Союз-2.1б» из четырёх, сообщает пресс-служба Минприроды Коми.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома «Плесецк» запустили 11 декабря. Людей, которые живут недалеко от района падения ступеней ракет (Удорский, Княжпогостский, Корткеросский районы), заранее предупредили об опасности через СМИ. Накануне запуска в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя провели предпусковой облет, чтобы обследовать территорию.

Фото Минприроды Коми

Фото Минприроды Коми

Послепусковой облет территории проходил 11 и 12 декабря. Комиссии удалось определить координаты трех упавших фрагментов. Их сбором и эвакуацией займется Министерство обороны Российской Федерации. Поиски четвертого фрагмента ракеты-носителя будут проводиться наземным транспортом при эвакуации найденных частей.

Напомним, что мероприятия проводятся в рамках реализации договора «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Коми», заключенного 9 февраля 2004 года между Правительством Республики Коми и Министерством обороны Российской Федерации.

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Напомним, что к списку муниципалитетов, где космический мусор падает с 50-х годов, в этом году добавятся еще два района - Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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