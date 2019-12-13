Экс-зампредседателя Госсовета Коми возглавил Еврейскую автономную область

Вчера Владимир Путин подписал указ о назначении Ростислава Гольдштейна на место врио губернатора Европейской автономной области. Бывший глава автономии Александр Левинталь подал прошение об отставке. Об этом пишут «РИА Новости».

Ростислав Гольдштейн начал политическую карьеру в Коми. В 2001-2004 годах был гендиректором торгового дома «Гольдштейн» в Ухте. Руководил ухтинской общественной организацией «Любимый город». С 2003 по 2007 год занимал кресло депутата республиканского Госсовета. В 2007 году стал заместителем председателя регионального парламента. В декабре этого года Ростислава Гольдштейна избрали депутатом Государственной Думы. Он занял пост заместителя председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2015 году губернатор Европейской автономной области Александр Левинталь дал бывшему бизнесмену из Коми полномочия члена Совета Федерации РФ представителя от исполнительной власти региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Макаренко стал зампредседателя Госсовета Коми

Ранее он уже занимал эту должность (подробности)