2019-12-13T10:02:27+03:00
Общество

Экс-зампредседателя Госсовета Коми возглавил Еврейскую автономную область

Ростислав Гольдштейн поднялся выше по карьерной лестнице
Дарья ЮДИНА
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Ростислав Гольдштейн. Источник фото: http://kremlin.ru/Ростислав Гольдштейн. Источник фото: http://kremlin.ru/
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Вчера Владимир Путин подписал указ о назначении Ростислава Гольдштейна на место врио губернатора Европейской автономной области. Бывший глава автономии Александр Левинталь подал прошение об отставке. Об этом пишут «РИА Новости».

Ростислав Гольдштейн начал политическую карьеру в Коми. В 2001-2004 годах был гендиректором торгового дома «Гольдштейн» в Ухте. Руководил ухтинской общественной организацией «Любимый город». С 2003 по 2007 год занимал кресло депутата республиканского Госсовета. В 2007 году стал заместителем председателя регионального парламента. В декабре этого года Ростислава Гольдштейна избрали депутатом Государственной Думы. Он занял пост заместителя председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2015 году губернатор Европейской автономной области Александр Левинталь дал бывшему бизнесмену из Коми полномочия члена Совета Федерации РФ представителя от исполнительной власти региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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