2019-12-13T10:27:16+03:00
Общество

В Ухте служебную собаку могут вместо пенсии отправить на смерть

Ей срочно ищут хозяина
Дарья ЮДИНА
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Немецкой овчарке Мальте срочно ищут новый домНемецкой овчарке Мальте срочно ищут новый дом
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Десятилетней собаке Мальте в Ухте срочно ищут хозяина. Какое-то время она служила в УФСИН. Сейчас охраняет учреждение в поселке Водный. Скоро немецкую овчарку отправят на «пенсию». Только вместо заслуженного отдыха служебная собака может получить пулю: её застрелят, если срочно не найдут хозяина.

В свои 10 лет Мальта отличается хорошим здоровьем

В свои 10 лет Мальта отличается хорошим здоровьем

Мальта очень умная собака, добрая, отличный охранник, который находится в хорошей физической форме. Если вы хотите ей спасти жизнь, переходите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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