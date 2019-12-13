В Ухте служебную собаку могут вместо пенсии отправить на смерть

Десятилетней собаке Мальте в Ухте срочно ищут хозяина. Какое-то время она служила в УФСИН. Сейчас охраняет учреждение в поселке Водный. Скоро немецкую овчарку отправят на «пенсию». Только вместо заслуженного отдыха служебная собака может получить пулю: её застрелят, если срочно не найдут хозяина.

В свои 10 лет Мальта отличается хорошим здоровьем

Мальта очень умная собака, добрая, отличный охранник, который находится в хорошей физической форме. Если вы хотите ей спасти жизнь, переходите по ссылке.

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