В Троицко-Печорском районе хотят построить крупный целлюлозно-бумажный комбинат

В Троицко-Печорском районе Коми хотят реализовать проект по строительству современного лесохимического комбината, сообщает газета «Лесной регион:новости ЛПК».

Уже разрабатывается инвестиционный проект по строительству целлюлозного комбината на территории республики. Для этого создали рабочую группу и даже утвердили ее состав.

Соответствующее распоряжение еще 19 ноября подписал первым зампред правительства Коми Михаил Порядин. Он и возглавил рабочую группу, в которую, а частности, вошли министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, министр инвестиций, промышленности, транспорта Коми Александр Ремига, коммерческий директор ООО «Лузалес» Руслан Семенюк. В новой структуре также будут работать специалисты и эксперты из Коми и Москвы, а также зарубежные консультанты.

Отметим, что решение возвести ЛПК в Троицко-Печорском районе стало итогом рабочей поездки главы Коми в Финляндию. В сентябре этого года он обсудил с финской стороной вопросы сотрудничества в реализации инвестпроектов на территории этого муниципалитета. Одним из таких проектов явилось строительство нового целлюлозного комплекса.

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Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» (подробности).