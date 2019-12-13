В недостроенном здании в Серегово нашли труп мужчины

Вчера в селе Серегово в недостроенной столовой было нашли тело 47-летнего мужчины. Следователи, осмотрев тело и место, пришли к выводу, что жителя Коми убили. Они возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Республики Коми.

По данным следствия, 11 декабря в указанном месте поссорились отец и сын. Пожилой мужчина был недоволен тем, что отпрыск любил заложить за воротник. Во время ссоры пожилой человек несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею и грудь. От массивной кровопотери, развившейся в результате колото-резаного ранения шеи, пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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