2019-12-13T17:07:14+03:00
Общество

В недостроенном здании в Серегово нашли труп мужчины

Подозреваемого задержали
Дарья ЮДИНА
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Подозреваемого уже задержалиПодозреваемого уже задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера в селе Серегово в недостроенной столовой было нашли тело 47-летнего мужчины. Следователи, осмотрев тело и место, пришли к выводу, что жителя Коми убили. Они возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Республики Коми.

По данным следствия, 11 декабря в указанном месте поссорились отец и сын. Пожилой мужчина был недоволен тем, что отпрыск любил заложить за воротник. Во время ссоры пожилой человек несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею и грудь. От массивной кровопотери, развившейся в результате колото-резаного ранения шеи, пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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