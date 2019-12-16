2019-12-16T12:43:47+03:00
Общество

Жительницу Коми с инсультом везли в больницу на холодном полу вагона

Её возмущенная дочь в ответ на жалобу получила от Минздрава совет обратиться в страховую организацию
Дарья ЮДИНА
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Фото с портала "Активный регион"Фото с портала "Активный регион"
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На портале «Активный регион» опубликовали жалобу жительницы печорского поселка Каджером. Женщина рассказала о вопиющем случае, произошедшем 24 ноября: её больную маму с инсультом везли в больницу на холодном полу вагона.

У жительницы поселка случился инсульт. Скорая прибыла к дому пациентки быстро, но медики сразу сообщили: больную нужно доставить в районную больницу в Печоре. Тогда из Каджерома было сложно добраться до большой земли: зимней дороги не было, поэтому пациентку отправили в больницу на поезде «Ираель-Печора». В его составе только сидячие вагоны.

Уложить пациентку на сиденье не получилось, поэтому всю дорогу она лежала на полу. Сопровождающая предупреждала пассажиров о лежащей женщине, чтобы те случайно не наступили на несчастную.

На обращение возмущенной дочери ответил республиканский Минздрав. В ведомстве отметили, что доставить больного из Каджерома в другие населенные пункты можно с помощью санавиации, автотранспорта или по железной дороге. Сотрудники министерства сообщили, что обращение стало основанием для проверки. Также в Минздраве посоветовали обратиться в страховую организацию, которая проведет экспертизу качества и условий предоставления медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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