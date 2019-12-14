2019-12-14T13:47:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре запретили митинг на Стефановской площади

Такое решение принял Верховный суд Коми
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Фото: Анастасия МАШКАЛЕВАФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре запретили проводить публичные мероприятия на Стефановской площади. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти столицы Коми отметили, что в ряде СМИ и социальных сетях распространялась информация о проведении 14 декабря митинга на пересечении улиц Коммунистической и Ленина. Однако Верховный суд Коми отменил решение Сыктывкарского городского суда о возможности проведения публичных мероприятий на этой территории.

– Администрация муниципального образования призывает жителей города Сыктывкара к неукоснительному соблюдению требований законодательства при реализации своих гражданских прав и недопущению нарушения прав иных лиц, а также выполнению законных требований сотрудников органов внутренних дел при выполнении возложенных на них функций, – говорится в сообщении.

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Активисты требовали отменить постановление администрации, которое запрещает митинги, пикеты, собрания на Стефановской площади (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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