Лыжник из Коми выиграл гонку этапа Кубка мира
Лыжник из Коми Иван Голубков выиграл вторую гонку этапа Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Коми.
Соревнования по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата проходят в норвежском Лиллехаммере. Победу в 10-километровой гонке одержал спортсмен из Коми Иван Голубков. Второе место у другого россиянина – Алекса Давидовича, третье занял украинец Тарас Рад.
На финише преимущество Ивана Голубкова перед преследователями превысило две минуты. Ранее спортсмен выиграл пятикилометровую гонку. Этап Кубка мира продолжится в воскресенье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лыжник из Коми занял второе место на Кубке России
До победы Ермилу Вокуеву не хватило 0,7 секунды (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU