2019-12-14T16:15:33+03:00
Общество

Лыжник из Коми выиграл гонку этапа Кубка мира

У Ивана Голубкова это вторая победа подряд
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Фото: пресс-служба Министерства спорта КомиФото: пресс-служба Министерства спорта Коми
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Лыжник из Коми Иван Голубков выиграл вторую гонку этапа Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Коми.

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата проходят в норвежском Лиллехаммере. Победу в 10-километровой гонке одержал спортсмен из Коми Иван Голубков. Второе место у другого россиянина – Алекса Давидовича, третье занял украинец Тарас Рад.

На финише преимущество Ивана Голубкова перед преследователями превысило две минуты. Ранее спортсмен выиграл пятикилометровую гонку. Этап Кубка мира продолжится в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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