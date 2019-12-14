Лыжник из Коми выиграл гонку этапа Кубка мира

Лыжник из Коми Иван Голубков выиграл вторую гонку этапа Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Коми.

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата проходят в норвежском Лиллехаммере. Победу в 10-километровой гонке одержал спортсмен из Коми Иван Голубков. Второе место у другого россиянина – Алекса Давидовича, третье занял украинец Тарас Рад.

На финише преимущество Ивана Голубкова перед преследователями превысило две минуты. Ранее спортсмен выиграл пятикилометровую гонку. Этап Кубка мира продолжится в воскресенье.

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