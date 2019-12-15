2019-12-15T08:58:32+03:00
Общество

Лыжник из Коми стал первым россиянином, победившим в Ски Классикс

Ермил Вокуев выиграл 34-километровый марафон
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Марафон прошел в Южном ТиролеМарафон прошел в Южном ТиролеФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В субботу,14 декабря, лыжник из Коми Ермил Вокуев, представитель марафонской команды «Русская зима», выиграл 34-километровый лыжный марафон Ла Веноста. Об этом сообщает «Лыжный спорт».

Как пишет издание, марафон прошел в Южном Тироле. Вокуев стал первым в истории победителем гонки, входящей в серию Ски Классикс, в составе российской команды. Компанию на пьедестале ему составили двукратный чемпион Ски Классикс Петтер Элиассен из команды Рагде Эйендом и горный король последних лет Мортен Эйде Педерсен из Кафебрюггерит.

В десятке и ещё один представитель «Русской зимы» Александр Гребенько, который, заняв седьмое место, стал сегодня лучшим молодым гонщиком. Алексей Шемякин - 14-й, Максим Вылегжанин - 18-й, Алексей Двоскин - 23-й.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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