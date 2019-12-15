Француз рассказал об исчезающей культуре на севере Коми

Француз Пьер-Кристиан Броше рассказал об исчезающей культуре на севере Коми. Об этом шла речь в проекте телеканала «Россия К» «Моя любовь – Россия!».

Броше последние 25 лет путешествует по России и рассказывает о богатстве и разнообразии народов в коротких, но содержательных видео.

– На севере Республики Коми на берегу реки Печоры живут русские староверы-поморцы. Также они живут на берегах рек Пижма, Цильма и Нерица. Для них очень важно сохранить культуру и помнить о судьбе их предков, – рассказал путешественник.

Броше отметил, что эти люди сохранили многое от старорусской культуры. В частности, это устав и таинство старой церкви.

– Летом у них есть роскошный праздник - Горка, где можно увидеть то, что в других регионах, где живут русские, - уже исчезло, – рассказал Броше.

Съемки проходили летом, поэтому ведущему удалось лично посетить горочные гуляния в Усть-Цильме, снять подготовку к празднику и сами хороводы.

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