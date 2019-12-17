Житель Коми выиграл более 29 миллионов рублей в лотерею

Минувшие выходные оказались чрезвычайно удачными для одного из жителей Коми. 15 сентября он во время ТВ-трансляции 224-го тиража лотереи «Золотая подкова» узнал, что выиграл суперприз в размере более 29 миллионов рублей. Билет стоил всего 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». Пропуском в мир миллионеров для участника оказалась комбинация чисел: 87, 71, 68, 24, 38. Как победитель распорядится своим финансовым состоянием станет известно, как только он обратится за выигрышем. Согласно статистике государственных лотерей, с начала года миллионерами стали уже 14 жителей республики.

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