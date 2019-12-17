2019-12-17T12:10:48+03:00
Общество

Житель Коми выиграл более 29 миллионов рублей в лотерею

За этот год миллионерами стали 14 счастливчиков из Коми
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Житель Коми стал обладателем 29 миллионов рублей. Фото пресс-службы "Столото"Житель Коми стал обладателем 29 миллионов рублей. Фото пресс-службы "Столото"
Изменить размер текста:

Минувшие выходные оказались чрезвычайно удачными для одного из жителей Коми. 15 сентября он во время ТВ-трансляции 224-го тиража лотереи «Золотая подкова» узнал, что выиграл суперприз в размере более 29 миллионов рублей. Билет стоил всего 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». Пропуском в мир миллионеров для участника оказалась комбинация чисел: 87, 71, 68, 24, 38. Как победитель распорядится своим финансовым состоянием станет известно, как только он обратится за выигрышем. Согласно статистике государственных лотерей, с начала года миллионерами стали уже 14 жителей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей

Новоиспеченный пенсионер до последнего не верил в удачу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу вручил членский билет РГО управляющему директору группы компаний «Яндекс» Тиграну Худавердяну
Русское географическое общество запускает совместные проекты с «Яндексом». Прежде всего это касается сферы образования и картографии
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей
В конце недели в Коми похолодает
В Сыктывкаре женщина обвиняет собственную дочь в афере с жильем
В Сыктывкаре 35 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром Toyota вылетела в кювет: пострадал водитель
В Сыктывкаре полицейские нашли в сугробе девушку в одном ботинке
В Сыктывкаре ищут перевозчиков на восемь городских маршрутов
Двое жителей Коми решили купить двигатели и лишились почти 200 тысяч
На пожаре в Вуктыле спасли парня и пенсионерку
В Ухте замначальника колонии задержали за взятки в 220 тысяч рублей
Перебесилась: на выходных в Коми сюрпризов от погоды не будет
Коми заняла 10 место в национальном экологическом рейтинге
В Коми создали уникальный природный нацпарк «Койгородский»
Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец
Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов
В поселке под Ухтой 4-летний мальчик попал под автобус
Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь