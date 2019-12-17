Шиес и космический мусор. Какие вопросы жители Коми хотят задать губернатору Сергею Гапликову в эфире «ВКонтакте»

Глава Коми сообщил на своей странице в VK, что собирается провести прямой эфир в соцсети Вконтакте в конце декабря и пообещал, что постарается ответить на все вопросы. Дата и время прямого эфира пока неизвестны. Наши журналисты прошлись по улицам Сыктывкара и узнали о наболевшем: в половине случаев опрошенные отвечали, что не стали бы озвучивать свои проблемы, так как «ничего не изменится». Остальные уверены, что упускать возможность задать вопросы руководителю региона не стоит.

Никита Вахнин, 20 лет

Никита активно следит за событиями, которые происходят на ШиесеФото: Дарья ЮДИНА

- Когда глава обратит внимание на Шиес? Я только неделю назад вернулся из армии. Примерно с декабря прошлого года стал жадно ловить новости с родины об экологической напасти. Земляки, которые служили со мной, тоже следили за тем, что происходило на Шиесе. Полигона быть не должно!

Галина Ткаченко, 30 лет

Молодым не нравятся дорогиФото: Дарья ЮДИНА

- В каком году собираются ликвидировать очереди в детские сады? Кроме того, хотелось бы уточнить у главы, когда городские чиновники будут решать проблемы с дорогами. Мы, молодые мамы, никуда не можем пройти с колясками. Приходится заранее до мелочей продумывать маршрут, чтобы не увязнуть по дороге. Такое чувство, что в 1941 году бомбили не Киев, а Сыктывкар. Главная проблема — отсутствие в поликлинике участковых педиатров. С грудным ребенком попасть с узкому специалисту невероятно сложно.

Иван Попов, 45 лет

Многих жителей Коми интересуют вопросы, связанные со строительством мусорного полигонаФото: Дарья ЮДИНА

- Почему сотрудники МВД по Коми 23 октября сопровождали бензовозы, которые везли топливо на станцию Шиес? Почему они проводили эти действия в соседнем регионе? Вообще, подобные прямые линии — это некая попытка показать, что некое взаимодействие с народом есть, хотя это не всегда так.

Михаил Иевлев, 65 лет

«Почему падает космический мусор?» - спрашивает житель Коми.Фото: Дарья ЮДИНА

- Почему космический мусор сбрасывают в верховья Вашки? Слышал, что за несколько десятков лет на нашли земли упало не менее 2 тысяч ступеней ракет, в каждой из них остатки ракетного топлива — гептила. Конечно, жителям района говорят, что ничего страшного. Но откуда тогда резкий рост онкологических заболеваний на Удоре? Только в моей деревне Усть-Вачерга от рака в этом году умерло четыре человека! Сам видел обломки ступеней, когда ходил в лес. Некоторые прямо в реки падают. Спустя время на том месте расцветают кувшинки не желтого, а синего цвета. Видел «чернобыльские» цветы так же близко, как сейчас вас.

Василий Николаевич Некрасов, 77 лет

В сельской местности жить несладкоФото: Дарья ЮДИНА

- Когда повысят пенсии пенсионерам? Мои соседи получают пенсию в 8 тысяч рублей. Конечно, республика добавляет немного до прожиточного минимума, но это все равно мизер. Еще одна острая проблема — переселение из старого жилья. Я живу в поселке Первомайский Сысольского района. Там нет производства, молодежь уезжает, остались пенсионеры, которые живут в разваливающихся домах.

Павлина Ильинична Ткачук, 82 года

Пожилые люди страдают от несовершенства ЖКХФото: Дарья ЮДИНА

- Все говорят, что молодежь уезжает в другие регионы или за границу. Конечно, им ведь жить негде. Поэтому бы я спросила главу, когда будут строить льготные дома для молодых, чтобы не покидали республику? А еще я бы хотела обратить внимание губернатора на бездействие чиновников ЖКХ. Замерзаю в доме №70 по Сысольскому шоссе. Сколько не жалуемся, все попусту!

А как у них?

Прямой эфир в соцсетях как способ общения с народом — это ноу-хау в Коми. Однако в целом по стране он довольно активно используется главами регионов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об участии в эксперименте — он ответит на вопросы жителей онлайн 25 декабря в Интсаграме. Руководитель Ямала Дмитрий Артюхов 1 декабря уже провел 2,5-часовой прямой эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. До и во время трансляции ему поступило 3 743 вопроса от ямальцев!

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