Минздрав Коми прокомментировал ситуацию с пациенткой, которую перевозили на полу в вагоне

Минздрав Коми дал комментарий по поводу ситуации с жительницей печорского поселка Каджером. Женщину с инсультом везли в больницу на холодном полу вагона.

В ведомстве сообщили, что за ситуация находится на контроле у министра Дмитрия Березина. Сейчас Минздрав проводит ведомственную проверку по факту ненадлежащей транспортировки пациентки.

На данный момент женщину с инсультом госпитализировали в Коми республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре. Туда её доставили уже не на поезде, а с помощью авиатранспорта регионального Территориального центра медицины катастроф. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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