Коми театральные деятели о Глафире Сидоровой: «Она была живой легендой, которая останется на долгие времена»

Вчера стало известно о кончине легенды коми театра народной артистки СССР Глафиры Сидоровой. Для национальной драматургии и сцены её уход стал серьезной утратой. Театральные деятели республики вспоминают, какой была актриса.

Глафира Сидорова была блистательной актрисой. Фото пресс-службы театра драмы имени В. Савина

Елена Пекарь, председатель Союза театральных деятелей Республики Коми, директор Воркутинского драматического театра имени Б.А. Мордвинова

— К сожалению, я Глафиру Петровну на сцене уже не застала, так как приехала в Сыктывкар в конце 1990-х годов. Не довелось. Но все эти годы я общалась с ней в рамках деятельности нашего Союза. Глафира Петровна более 70 лет являлась его членом, с 1986 по 2000 годы была Председателем Коми регионального отделения ВТО. В прошлом году мы готовились к 70-летнему юбилею Союза, изучали архивные материалы организации. На время правления Глафиры Петровны пришлась перестройка, фактический развал страны. Тогда весь творческий общественный сектор был на грани гибели. Но она как будто жила вне времени: я изучала её письма руководству ВТО и региона с предложением построить отдельное здание для нашего творческого Союза. С какой самоотверженностью Глафира Петровна отстаивала нашего театрального Братства! Тогда Председатель добилась частичного финансирования на постройку нового здания Союза, но перестройка и сложившаяся экономическая ситуация не позволили это дело закончить. Глафира Петровна была человеком ярким, талантливым, с прямым своенравным характером. Её уважали, к ней прислушивались и слышали. Всё эти годы мы поддерживали с ней связь, навещали ее, чем могли помогали. Народная артистка СССР всегда находилась под пристальным вниманием Центрального аппарата СТД РФ. Она была талисманом нашего театрального мира, хранителем лучших традиций сцены и живой легендой, которой, я уверена, останется на долгие времена.

Лариса Иванова, режиссер сыктывкарского театра «Фантастическая реальность»

- Ушла эпоха, очень сильная актриса и человек. Глафира Петровна чувствовала талант в других. Я видела её на сцене, когда ещё была школьницей. До сих пор помню её сильный голос.

Потрет Глафиры Сидоровой в роли Настасьи Филипповны из спектакля "Идиот". Художник - Николай Жилин

Галина Микова, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми

- Глафира Сидорова блистательная актриса. Мне вспоминается её потрясающая работа в спектакле «Последний день». Она играл мать, которую выселяют из дома под снос. Единственное, что забрала героиня с собой, потрет сына, которой умер на войне. В этом спектакле у Глафиры Петровны был удивительно проникновенный, очень трогающий сердце образ. Она часто играла сильных, волевых, властных женщин, но роли не были похожи друг на друга. Также Глафира Петровна много лет руководила республиканским Союзом театральных деятелей. Причем, она возглавляла его в трудные времена, в перестройку. Когда положение артистов было тяжелым финансово, она находила выход, искала спонсоров. Кроме того, Глафира Петровна пробила для театра имени В. Савина звание академического.

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