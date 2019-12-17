2019-12-17T15:23:12+03:00
Общество

Жители Ухты собрали деньги для бабушки, которая выживала на половину пенсии

Неравнодушные люди не смогли пройти мимо старушки, которая просила продукты у магазина
Дарья ЮДИНА
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Источник: группа информационной программы "День"Источник: группа информационной программы "День"
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Жители Ухты не смогли проигнорировать проблему старушки, которая просила продукты рядом с городским магазином. Горожанка обратилась к ухтинцам через соцсети, чтобы собрать деньги для бабушки. Ей перечислили более 30 тысяч рублей.

Пожилая ухтинка не раз вместе с собакой стояла возле магазина, чтобы добыть продукты. Так продолжалось до тех пор, пока на пенсионерку не обратила внимание местная жительница и решила помочь. С помощью неравнодушных людей она собрала больше 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что пожилая женщина выживала на половину пенсии примерно 12500 рублей. Вторую часть она откладывала на похороны. На мизерную сумму старушка оплачивала все, кроме расходов на коммунальные услуги. На попечении пенсионерки находились две кошки и собаки, за которыми она ухаживала после смерти соседки.

Ухтинка на собранные горожанами деньги купила для пожилой жительницы Коми продукты и лекарства. В будущем, добросердечная женщина хочет сделать ремонт в квартире на перечисленные деньги.

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Об этом в социальных сетях пишут люди (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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