2019-12-24T12:24:21+03:00
Общество

В мэрии Сыктывкара прошла последняя в 2019 году планерка

Представители профильных служб и управлений отчитались о готовности к празднованию Нового года
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Планерку вела мэр Наталья ХозяиноваПланерку вела мэр Наталья ХозяиноваФото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла последняя в этом году общегородская планерка. Её провела мэр столицы Коми Наталья Хозяинова.

Планерка началась с отчётов представителей различных служб и организаций.

Комитет ГО и ЧС: «Случились два происшествия. В одном происшествии два автомобиля провалились под лед, никто не пострадал. Второе происшествие связано с подозрительным пакетом, угроза не подтвердилась. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество пожаров, но это связано с изменением системы подсчета. Чаще всего возгорания происходят из-за неисправной электропроводки и нарушения правил растопки и использования печей».

Управление МВД: «С 1 по 23 декабря раскрыто 216 преступлений: среди них 33 кражи, 2 угона, 3 преступления против половой неприкосновенности».

Сыктывкарские тепловые сети:«Предприятие работает в штатном режиме. К Новому году готовы».

Электрические сети: «Работаем в штатном режиме, перед Новым годом созданы аварийные бригады».

Водоканал: «На праздники сформированы дежурные бригады.

Дорожное хозяйство: «К снегопадам и праздникам готовы. С непогодой постараемся справиться».

Жилкомуслуги: «Предприятие работает в штатном режиме. В Седкыркеще есть топливо до 10 января. Ждём ледовую переправу».

Управление капремонта: «Аварийные бригады сформированы».

Банно-прачечный трест: «Все объекты работают. График на праздничные дни сформирован».

Управление образования Сыктывкара. Начальник управления образования Юлия Бригида рассказала о поддержке талантливой молодёжи в Сыктывкаре. Так, в 2020 году в столице Коми откроются Центры образования гуманитарного и цифрового профилей. Детей в Центрах будут учить основам журналистики, графического дизайна, робототехники. Предусмотрены и другие программы. 15 января такие Центры откроются на базе школы № 22, Лицея народной дипломатии, Коми национальной гимназии. 1 сентября они откроются на базе школ №№ 25, 27, 28 и на базе Русской гимназии.

Управление спорта и физической культуры. Начальник управления Михаил Дудников рассказал о планируемых праздничных мероприятиях. Во время новогодних каникул пройдут Единый день ГТО, новогодние праздничные гонки, чемпионат по хоккею с мячом в валенках. Подтянуть спортивную форму можно будет на бесплатных катках, которые можно найти во всех районах Сыктывкара. Также лыжники смогут встретить Новый год в лесу: освещенные трассы в Максаковке и Краснозатонском будут работать до двух часов ночи.

Планерка завершилась краткими отчетами руководителей управлений мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова: «На участие в выборах мы решились всей семьей»

Она рассказала о планах на будущее города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей