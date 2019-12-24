В мэрии Сыктывкара прошла последняя в 2019 году планерка

Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла последняя в этом году общегородская планерка. Её провела мэр столицы Коми Наталья Хозяинова.

Планерка началась с отчётов представителей различных служб и организаций.

Комитет ГО и ЧС: «Случились два происшествия. В одном происшествии два автомобиля провалились под лед, никто не пострадал. Второе происшествие связано с подозрительным пакетом, угроза не подтвердилась. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество пожаров, но это связано с изменением системы подсчета. Чаще всего возгорания происходят из-за неисправной электропроводки и нарушения правил растопки и использования печей».

Управление МВД: «С 1 по 23 декабря раскрыто 216 преступлений: среди них 33 кражи, 2 угона, 3 преступления против половой неприкосновенности».

Сыктывкарские тепловые сети:«Предприятие работает в штатном режиме. К Новому году готовы».

Электрические сети: «Работаем в штатном режиме, перед Новым годом созданы аварийные бригады».

Водоканал: «На праздники сформированы дежурные бригады.

Дорожное хозяйство: «К снегопадам и праздникам готовы. С непогодой постараемся справиться».

Жилкомуслуги: «Предприятие работает в штатном режиме. В Седкыркеще есть топливо до 10 января. Ждём ледовую переправу».

Управление капремонта: «Аварийные бригады сформированы».

Банно-прачечный трест: «Все объекты работают. График на праздничные дни сформирован».

Управление образования Сыктывкара. Начальник управления образования Юлия Бригида рассказала о поддержке талантливой молодёжи в Сыктывкаре. Так, в 2020 году в столице Коми откроются Центры образования гуманитарного и цифрового профилей. Детей в Центрах будут учить основам журналистики, графического дизайна, робототехники. Предусмотрены и другие программы. 15 января такие Центры откроются на базе школы № 22, Лицея народной дипломатии, Коми национальной гимназии. 1 сентября они откроются на базе школ №№ 25, 27, 28 и на базе Русской гимназии.

Управление спорта и физической культуры. Начальник управления Михаил Дудников рассказал о планируемых праздничных мероприятиях. Во время новогодних каникул пройдут Единый день ГТО, новогодние праздничные гонки, чемпионат по хоккею с мячом в валенках. Подтянуть спортивную форму можно будет на бесплатных катках, которые можно найти во всех районах Сыктывкара. Также лыжники смогут встретить Новый год в лесу: освещенные трассы в Максаковке и Краснозатонском будут работать до двух часов ночи.

Планерка завершилась краткими отчетами руководителей управлений мэрии.

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