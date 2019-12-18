Когда изменят закон о региональном семейном капитале в Коми

12 декабря Конституционный суд Коми разрешил спор между представителями власти и многодетной сыктывкаркой. Горожанка хотела, чтобы региональный семейный капитал платили не только за рожденного, но и усыновленного после 2011 года третьего ребенка. Суд встал на сторону многодетной матери, признав антиконституционной норму республиканского закона о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов прокомментировал решение Конституционного суда РК.

- Как скоро изменится закон, сказать сложно. Если никто из депутатов не инициирует поправки, которые приравняли бы усыновленных детей к рождённым в части получения регионального семейного капитала, тогда будем ждать, когда это сделает министерство труда и социальной политики Коми. Что касается срока выплаты пособия, то скорее всего это будет распространяться только на вновь усыновленных детей, - объяснил Олег Михайлов.

Напомним, что депутаты регионального парламента соберутся для принятия новых законов 19 декабря.

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