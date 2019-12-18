2019-12-18T13:27:48+03:00
Общество

В 2019 году в Коми 51 сирота нашел семью

Об этом рассказала министр образования региона Наталья Якимова
Дарья ЮДИНА
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В республике стали чаще усыновлять детейВ республике стали чаще усыновлять детей
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Сегодня на заседании комитета социальной политики в Государственном совете Коми Наталья Якимова рассказала, сколько детей усыновили и взяли под опеку в республике в 2019 году. За 11 месяцев семью обрел 51 ребенок.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми объяснила, почему в республике есть проблемы с усыновлением. Жители региона предпочитают забирать из детдомов здоровых детей до трех лет, которые не имеют братьев и сестер. Но тем не менее число детей-сирот уменьшается: с 2011 года, когда ввели закон о единовременной выплате, усыновлять в республике стали чаще.

Наталья Якимова предложила депутатам Госсовета Коми продлить действие закона о выплатах родителям-усыновителям до 2022 года. Согласно норме регионального закона, родители, усыновляющие здорового ребенка, получают 200 тысяч рублей. Тем, кто забирает ребенка с особенностями развития, выплачивают 250 тысяч рублей.

Законопроект рассмотрят завтра, 19 декабря, на заседании Госсовета Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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