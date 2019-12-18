В Коми чиновники-коррупционеры лишатся пенсии за выслугу лет
Депутаты Госсовета Коми 19 декабря обсудят законопроект о лишении чиновников трудовой пенсии в определенных случаях.
Сейчас её лишают чиновников, которые уволены за утрату доверия или нарушили определенные нормы из ряда законов. Однако те, кого поймали, например, за получением взятки, могут получать пенсию. Прокуратура Коми предложила лиц, занимающих государственные должности и совершивших преступление с использованием должностного положения, лишать права на получение пенсии.
Законопроект рассмотрят завтра в Госсовете Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU