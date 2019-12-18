2019-12-18T14:56:47+03:00
Общество

В Коми чиновники-коррупционеры лишатся пенсии за выслугу лет

Прокуратура решила дополнительно наказать служащих, злоупотребляющих доверием людей
Дарья ЮДИНА
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Чиновников-коррупционеров будут лишать пенсииЧиновников-коррупционеров будут лишать пенсииФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты Госсовета Коми 19 декабря обсудят законопроект о лишении чиновников трудовой пенсии в определенных случаях.

Сейчас её лишают чиновников, которые уволены за утрату доверия или нарушили определенные нормы из ряда законов. Однако те, кого поймали, например, за получением взятки, могут получать пенсию. Прокуратура Коми предложила лиц, занимающих государственные должности и совершивших преступление с использованием должностного положения, лишать права на получение пенсии.

Законопроект рассмотрят завтра в Госсовете Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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