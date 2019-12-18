2019-12-18T14:17:40+03:00
Общество

Депутаты Госсовета Коми добиваются запрета на торговлю конфет с никотином на федеральном уровне

В этих сладостях никотина во много раз больше, чем в обычных сигаретах
Дарья ЮДИНА
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Депутаты хотят оградить школьников от опасных конфет. Источник: Архив "КП"Депутаты хотят оградить школьников от опасных конфет. Источник: Архив "КП"
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Сегодня в Госсовете Коми прошли заседания профильных комитетов. Члены комитета по социальной политике обсудили проект постановления, с помощью которого хотят поддержать федеральный закон, запрещающий продажу и рекламу сладостей с никотиносодержащими смесями.

Так называемые снюсы это разновидность жевательного табака, который при использовании закладывают под верхнюю губу. Смесь в течение 5-30 минут рассасывается. Сейчас эти смеси популярны среди российских школьников: их продают под видом леденцов, мармелада или конфет. Они опасны тем, что никотина в них 60 раз больше рекомендованной нормы. Несколько школьников из разных регионов уже отравились конфетами с никотином.

Обеспокоенные депутаты республиканского парламента решили принять постановление о поддержке федерального закона, который запретит распространение снюсов. Также во время заседания комитета по социальной политике предложили полностью запретить рекламу смесей.

- Сейчас наша задача не отрекламировать смеси ещё больше, а попросить родительское сообщество задуматься об этом современном зле, больше узнать о нем и тщательнее контролировать своих детей. С инициативой запрета снюсов вместе с Республикой Коми выступили Ярославская, Калужская, Пензенская область, - сообщил депутат Сергей Артеев.

Проект постановления рассмотрят завтра на заседании Госсовета Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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