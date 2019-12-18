Депутаты Госсовета Коми добиваются запрета на торговлю конфет с никотином на федеральном уровне

Сегодня в Госсовете Коми прошли заседания профильных комитетов. Члены комитета по социальной политике обсудили проект постановления, с помощью которого хотят поддержать федеральный закон, запрещающий продажу и рекламу сладостей с никотиносодержащими смесями.

Так называемые снюсы это разновидность жевательного табака, который при использовании закладывают под верхнюю губу. Смесь в течение 5-30 минут рассасывается. Сейчас эти смеси популярны среди российских школьников: их продают под видом леденцов, мармелада или конфет. Они опасны тем, что никотина в них 60 раз больше рекомендованной нормы. Несколько школьников из разных регионов уже отравились конфетами с никотином.

Обеспокоенные депутаты республиканского парламента решили принять постановление о поддержке федерального закона, который запретит распространение снюсов. Также во время заседания комитета по социальной политике предложили полностью запретить рекламу смесей.

- Сейчас наша задача не отрекламировать смеси ещё больше, а попросить родительское сообщество задуматься об этом современном зле, больше узнать о нем и тщательнее контролировать своих детей. С инициативой запрета снюсов вместе с Республикой Коми выступили Ярославская, Калужская, Пензенская область, - сообщил депутат Сергей Артеев.

Проект постановления рассмотрят завтра на заседании Госсовета Коми.

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