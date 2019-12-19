Бояться не надо знать: как чаще всего в Коми заболевают ВИЧ-инфекцией

В России до сих пор существуют мифы о путях распространения ВИЧ-инфекции. Якобы можно заразиться через объятия и поцелуи или что комары являются переносчиком этой страшной заразы. Однако на деле существует всего три способа распространения ВИЧ-инфекции. Причем, в каждом случае можно избежать заражения, если соблюдать определенные правила и средства защиты.

"КП-Коми" вместе со специалистами Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями объясняет, как передается ВИЧ-инфекция.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: НЕЗАЩИЩЕННЫЙ СЕКС

Чаще всего ВИЧ-инфекция попадает в организм в результате необдуманных половых контактов. В прошлом году 234 жителя Коми заразились именно таким способом.

Достаточное для заражения количество вируса содержится в сперме и влагалищном секрете. Заразиться можно независимо от того, какой вид секса вы практикуете. Лучший способ защиты в данном случае - использовать презерватив. Правда, назвать этот способ на 100 процентов безопасным нельзя, так как презерватив может порваться.

СПОСОБ ВТОРОЙ: НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ

ВИЧ содержится в крови больного человека. В Коми случаев заражения во время переливания крови или в результате нанесения татуировки не зафиксировано. Чаще всего заражение ВИЧ происходит при инъекционном потреблении наркотиков с использованием нестерильных инъекционных принадлежностей. В 2018 году в Коми таким способом заразились ВИЧ-инфекцией 142 человека. Важно понимать, что в зону риска могут попасть не только те, кто подсел на наркотики, и те, кто попробовал ввести себе наркотик один-единственный раз.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Самый трагичный путь заражения от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. Такое происходит, когда ВИЧ-инфицированные матери отказываются от наблюдения у врачей, прекращают принимать антиретровирусные препараты или кормят ребенка грудным молоком: в нем также может содержаться достаточное для заражения количество вируса.

В прошлом году в республике зарегистрировали два случаях передачи вируса таким путем.

— С 1999 года в Коми больше тысячи ВИЧ-инфицированных матерей родили здоровых детей. Только в 24 случаях медикам не удалось предупредить заражение детей. Причиной стало невыполнение женщинами рекомендаций врачей, - сообщил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Сергей Поган.

В итоге, чтобы обезопасить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, нужно соблюдать простые правила. Во время половых контактов использовать презерватив, применять только стерильные шприцы. А ВИЧ-инфицированным матерям нужно беспрекословно соблюдать все указания врачей, вовремя принимать лекарства и не кормить ребенка грудью. Тогда у них родится здоровый малыш.

ВАЖНО!

Вирусом невозможно заразиться:

- когда вы работаете вместе с ВИЧ-инфицированным в одном офисе;

- пожимаете ему руку;

- обнимаете и целуете его;

- обедаете вместе;

- пользуетесь одним туалетом;

- едите или пьете из той же посуды, что и ВИЧ-инфицированный;

- через укус комара.

Проверить свой ВИЧ-статус можно в любой больнице или в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Тесты бесплатные и анонимные.

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