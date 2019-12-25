2019-12-25T09:29:12+03:00
Общество

Поджигатель ТЦ «Пассаж» в Ухте требует от Минфина Коми более 5 млн рублей

Тогда в страшном пожаре погибли 25 человек
Дарья ЮДИНА
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Во время пожара в ухтинском "Пассаже" погибло 25 человекВо время пожара в ухтинском "Пассаже" погибло 25 человек
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Один из поджигателей торгового центра «Пассаж» в Ухте требует от Минфина Коми более пяти миллионов рублей. Андрей Пулялин считает, что длящееся 14 лет судопроизводство нарушает его право на разумные сроки разбирательства. Его иск к ведомству рассмотрят 30 декабря. Об этом сообщает "Комиинформ".

Напомним, что Андрей Пулялин вместе с Антоном Коростелевым получили пожизненные сроки за поджог ухтинского торгового центра. Тогда в пожаре погибли 25 человек. Предполагаемых заказчиков поджога Фарида и Асрета Махмудовых суд присяжных в октябре 2013 года признал невиновными. Их освободили в зале суда.

Верховный суд отменил приговор присяжных в отношении братьев Махмудовых и направил дело на новое рассмотрение. Однако в суд они не явились. Их объявили в розыск. Полиция оценила сведения о местонахождении Фарида Махмудова в миллион рублей.

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Об этом в социальных сетях пишут люди (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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