В Сыктывкаре митинг в честь 9 Мая перенесут со Стефановской площади на новое место

В следующем году торжественный митинг, посвященный 75-летию Великой Победы, пройдет не на Стефановской, а на Театральной площади. Об этом пишет БНК со ссылкой на министра культуры Сергея Емельянова.

Вчера, 18 декабря, в Сыктывкаре прошло заседание оргкомитета «Победа», посвященное грядущему празднованию 9 Мая. В следующем году формат празднования претерпит значительные перемены. Например, парад и торжественный митинг пройдут на новом месте — на Театральной площади. По словам Сергея Емельянова, это решение принято для удобства ветеранов, высоких гостей, зрителей.

- В целях обеспечения участия в праздничных мероприятиях большего количества людей, нежели каждый год, мы решили изменить места проведения митинга — перенесли митинг со Стефановской площади на улицу Коммунистическую в районе Театральной площади. Большее количество людей сможет приобщиться к этому большому празднику, - считает министр.

Улица к празднованию 9 Мая будет оформлена в едином стиле, как и помосты, сиденья и другие конструкции. Все это подготовят в соответствии с брендбуком, утвержденном на федеральном уровне.

Ход мероприятия тоже изменится. Так, парадные расчеты и военная техника последуют от «кольца» до памятника «Скорбящий воин», а после повернут на улицу Карла Маркса. Долгие годы торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечная слава» проходило до митинга и парада Победы. В 2020 же году торжественную традицию перенесут на конец мероприятия. После возложения цветов стартует акция «Бессмертный полк»: горожане пройдут от Театральной до Стефановской площади, а после последуют к Свято-Стефановскому собору.

На Стефановской площади 9 Мая развернется масштабная концертная программа. На сцене выступит детский хор, в котором примут участие талантливые ребята со всей Коми. Им будет аккомпанировать симфонический оркестр республики.

Гвоздем вечера станет масштабная концертная программа от республиканской филармонии с участием артистов «Асъя кыа». В основе этого представления будет постановка музыкального спектакля «Брестская крепость».

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Но марш в честь 9 Мая все равно состоялся (подробности).