2019-12-19T15:29:16+03:00
Общество

Новый год 2019-2020 в Сыктывкаре: афиша празднования, где встретить и куда сходить

Администрация опубликовала план новогодних торжеств в городе
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сыктывкарская администрация опубликовала план новогодних торжеств в городе. Чтобы в промежутках между нарезкой оливье и упаковкой подарков не тратить время на поиск афиши городских праздников, предлагаем заранее с ней познакомиться.

В Сыктывкаре новогоднее представление на Стефановской площади стартует 31 декабря 2019 года в 23:00. Завершится оно в 2:30. В 1:30 горожане устремятся в Кировский парк, откуда удобнее всего наблюдать за буйством красок фейерверка, который знаменует собой начало года. Салют запустят с правого берега Сысолы (Заречье). Кстати, праздничный фейерверк в Сыктывкаре будет длится около 5 минут. На него из городского бюджета выделили 370 тысяч рублей.

В Эжве новогоднее представление на улице Славы стартует уже в новом 2020-м году. В 00.30 артисты начнут поздравлять жителей микрорайона с наступившим. Фейерверк запустят в парковой зоне на улице Славы в 2:00.

Кстати, главную елку столицы откроют 26 декабря в 16:00. Уже сейчас горожане могут полюбоваться, как он растет семимильными шагами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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