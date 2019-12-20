Сыктывкарские педагоги жалуются на невыносимые условия работы в детсаду

Сотрудники детских садов №77 и 80, которые объединили этим летом для «повышения качества образования», жалуются на невыносимые условия работы. Они сообщают, что работают по 12 часов в сутки, но при этом подвергаются оскорблениям. Жалобу педагоги опубликовали на портале «Активный регион».

В детских садах после объединения началась настоящая война. Педагоги пишут, что их называют колхозом, но при этом заставляют работать по 12 часов в сутки. При этом условия работы оставляют желать лучшего. Например, в музыкальном зале демонтировали спортивное оборудование, теперь детям негде заниматься. Работники сообщают, что они трудятся больше означенных в трудовом договоре 36 часов в неделю. Вишенка на торте - отсутствие компьютеров в учреждении. Из-за этого педагоги вынуждены готовиться к занятиям дома.

- Условия для работы в учреждении стали невыносимыми, сотрудников выживают при остром дефиците педагогов. Во время карантинов людей отправляют в отпуск за свой счет. Сотрудники бывшего сада №80 на взводе. О какой безопасности детей в таких условиях можно говорить? Когда воспитатель еле стоит на ногах, к нему не проявляют никакой лояльности, только оказывают давление. Прошу провести проверку соблюдения трудового законодательства в учреждении, - обращаются сотрудники садика к властям.

Официальный ответ администрации отдает канцеляритом. Опубликованный ответ - перечисление нормативов. Из него не ясно, перерабатывают воспитатели на самом деле или нет.

- В дошкольных образовательных организациях с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка дошкольной образовательной организации, а также ее локальными нормативными актами, - говорится в официальном ответе.

Чиновники опровергли новость об отсутствии физкультуры - занятия проводятся в музыкальном зале. Была демонтирована лишь шведская стенка - «она уже старая и не отвечает требованиям безопасности». Они согласились с педагогами лишь в том, что компьютеров действительно не хватает.

- Руководителю рекомендовано постепенно, при наличии средств, оснащать педагогический процесс в соответствии с требованиями ФГОС, - подчеркивается в ответе.

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