В храм в Усинске вернули потерянную 40 лет назад старинную икону

В старейший храм Усинского городского округа вернулась старинная икона, потерянная 40 лет назад. Об этом сообщает «Усинск. Новости. РФ».

Храм святителя Николая Чудотворца в селе Колва начали возводить в 19 веке. В советское время здание храма использовалось не по назначению. Тогда часть убранства пропала, но сельчане сохранили некоторые иконы.

В прошлое воскресенье в храм вернули икону, которую потеряли примерно 40 лет. Её отдала местная жительница. Оказалось, что икона с образами святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии хранилась у рабочего, который ремонтировал храм. Тогда здание отдали под клуб.

Екатерина (в крещении) Николаевна Данцевич передала икону в храм, которую, в свою очередь, получила в подарок от местного жителя, участвовавшего в ремонте здания храма, бывшего уже клубом. Образ святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии был благоговейно принят и.о.настоятеля-иеромонахом Евфимием (Васильевым) и определён на место постоянного своего пребывания,- рассказал помощник председателя молодежного отдела Воркутинской епархии, иеромонах Арсений.

Сейчас на базе колвинского Никольского храма хотя создать мужской миссионерский монастырь.

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