2019-12-20T12:50:19+03:00
Общество

От Чемпионата по брейк-дансу до джазового концерта: где провести выходные в Сыктывкаре

Афиша на 20-22 декабря
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре пройдет Чемпионат по брейк-дансу. Источник: https://vk.com/fa_mandarinВ Сыктывкаре пройдет Чемпионат по брейк-дансу. Источник: https://vk.com/fa_mandarin
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Новый год уже совсем близко, нужно успеть все сделать: разобраться с рабочими делами, закупиться для новогоднего стола и определиться с подарками. Предлагаем на время забыть про предновогоднюю кутерьму и устроить себе праздник здесь и сейчас. Афиша с 20 по 22 декабря предлагает много интересных событий в Сыктывкаре: концерты, Чемпионат по брейк-дансу, «Дилетантские чтения». Возможностей много, остается только определиться.

ЧТО: В Национальной галерее зажгутся «Огни Нового года». Мастер-классы, тренинги, игры, огненное шоу, экскурсии, конкурсы, показ фильмов из программы «Дня короткометражного кино» организаторы решили заполнить программу по максимуму.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 21 декабря в 12 часов.

ЧТО: В воскресенье пройдет Чемпионат по брейк-дансу «Мандарин». Танцоров распределят по трем номинациям, а судья пригласят из Кирова. Вход для зрителей свободный.

ГДЕ: ТРЦ «Парма» (Коммунистическая улица, 50).

КОГДА: 22 декабря с 12 до 17 часов.

ЧТО: Сегодня журналист и первый замредактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман проведет «Дилетантские чтения». Тема «Пакт Молотова-Риббентропа. Последний пакт трагедии». Вести мероприятие будет шеф-редактор «Эха Москвы» Максим Курников.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 20 декабря в 19 часов.

ЧТО: Для детей — утренники, для работяг корпоративы, а для любителей тяжелой музыки — рок-ёлка. Клуб «Маяковский» запускает серию предновогодних концертов для ценителей альтернативной музыки. На первом концерте выступят сыктывкарские группы «Регион 11» и «Joe be good». Стоимость билета 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 20 ноября в 23 часа.

Фото с сайта Центра культурных инициатив "Югор"

Фото с сайта Центра культурных инициатив "Югор"

ЧТО: Сыктывкарские родители в воскресенье получат отличную возможность привить своим детям хороший вкус. Центр культурных инициатив устраивает концерт для всей семьи «Jazz Малевич: сказочная зима». Будут выступать участники коллектива «Jazz Do Eat» — Леонид Нестеров и Иван Исупов.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 22 декабря в 16 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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