2019-12-20T14:57:26+03:00
Общество

Сыктывкарцы устроили пикеты, чтобы поддержать активистов из лагеря «Шиес-2» в Казани

Недавно лагерь "Диоксиново" разогнали полицейские и ОМОН
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарцы вышли на акцию протеста, чтобы поддержать активистов из КазаниСыктывкарцы вышли на акцию протеста, чтобы поддержать активистов из Казани
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Жители Сыктывкара вышли на улицы Сыктывкара с плакатами, чтобы поддержать активистов из лагеря «Шиес-2», который до недавнего времени находился под Казанью. Сыктывкарские пикетчики поддержали всероссийскую акцию протеста.

2 декабря возле села Осиново Зеленодольского района в Татарстане разбили палаточный лагерь. Его назвали «Шиес-2» и «Диоксиново». Местные жители хотели остановить стройку мусоросжигающего завода: активисты посчитали проект незаконным. 16 декабря появились сообщения о том, что жителей лагеря задержали полицейские и ОМОН. Общественники сообщили, что некоторых активистов арестовали, им назначили штрафы.

Люди стояли с плакатами на площадке под часами

Люди стояли с плакатами на площадке под часами

Поэтому в России объявили акцию протеста в поддержку казанских активистов. Сыктывкар также присоединился к этой акции. Жители столицы Коми вышли на площадку под часами с плакатами в руках, чтобы выразить свою солидарность жителям Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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