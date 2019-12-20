В Воркуте будут судить 53-летнего педофила

В Воркуте завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении двух преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщает СУ СК по Республике Коми.

Обвиняемого уже ранее осудили за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, которое он совершил, когда был пьян. По данным следствия, воркутинец повторил прошлое преступление. В мае этого года он на улице подошел к маленькой девочке, схватил её за руку и отвел её в квартиру. Там он совершил в отношении её действия сексуального характера. После он отвел ребенка на остановку. Девочка не сразу рассказала родителям о том, что произошло.

На следующий день фигурант снова попытался найти себе жертву. К счастью, вмешалась проходившая мимо женщина. Она потребовала отпустить вырывающуюся девочку, которую за руку держал и пытался вести злоумышленник. В этот же день он был задержан правоохранительными органами, и вскоре его заключили под стражу.

Следователи уже собрали доказательства. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Если воркутинца признают виновным, то он может лишиться свободы на 15-20 лет или на всю жизнь.

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