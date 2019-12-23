«У меня слезы на глазах!» Сыктывкарка попала в финал всероссийского конкурса «Новая Звезда»

Сыктывкарка Екатерина Курочкина попала в финал всероссийского конкурса «Новая Звезда». Девушку можно лицезреть на канале «Звезда» 31 декабря,о чем сообщается на официальном сайте конкурса.

Екатерина пока не может делиться деталями своего выступления. Однако она отметила в СМИ, что сезон конкурса, в котором она приняла участие, один из самых сильных в истории.

- У меня слезы на глазах! Слезы радости и счастья! То, что со мной произошло, это больше, чем я могла себе представить. Скажу одно: верьте в себя. Ничего не бойтесь, идите своей дорогой! Съемка закончена! Всем спасибо, все свободны, - писала Екатерина.

Напомним, «Новая звезда» — ежегодный всероссийский телевизионный конкурс исполнителей песни, проводящийся с 2015 года в Москве на телеканале «Звезда» среди вокалистов из всех субъектов Российской Федерации. В 2015 году Республику Коми представлял певец из Коми Евгений Гаврилов, который дошел до финала. Скоро на экране федерального канала жители Коми увидят певицу Екатерину Курочкину.

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