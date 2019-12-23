Достижения сотрудников «Т Плюс» в Коми отмечены на федеральном и республиканском уровне

Вручение грамот, благодарностей и других знаков отличия сотрудникам филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» и ООО «Воркутинские ТЭЦ» состоялось в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня энергетика. За производственные достижения наградами российского, республиканского и муниципального уровней отмечены 26 работников филиала и 15 представителей «Воркутинских ТЭЦ».

В этом году звание «Почетный энергетик» присуждено Игорю Смирнову, заместителю главного инженера Ухтинских тепловых сетей, чей стаж в энергетике составляет более 37 лет.

Почетных грамот Министерства энергетики России удостоены слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 Николай Раевский, машинист центрального теплового щита управления котлами Сосногорской ТЭЦ Григорий Криворучко и заместитель главного инженера по котельным Сыктывкарских тепловых сетей Сергей Новиков. Благодарностью Минэнерго отмечен технический директор - главный инженер Интинской ТЭЦ Константин Ручкин.

За производственные достижения наградами отмечены 26 работников филиала и 15 представителей «Воркутинских ТЭЦ».

Три сотрудника компании удостоены республиканского знака отличия «Трудовая доблесть». Ими стали грузчик участка топливоподачи Интинской ТЭЦ Аркадий Аввакумов, руководитель теплотехнической службы Ухтинских тепловых сетей Виктор Гартман и начальник участка тепломеханического оборудования района котельных Сыктывкарских тепловых сетей Сергей Ершов. Тринадцати сотрудникам филиала и ООО «Воркутинские ТЭЦ» вручены почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми.

Корпоративными наградами, в том числе благодарностью Генерального директора ПАО «Т Плюс», удостоены 14 работников «Т Плюс» в Коми.

Добавим, что работники «Т Плюс» в Коми также удостоены 14 корпоративных наград. Наиболее высокой из них – благодарностью Генерального директора ПАО «Т Плюс» – отмечен машинист котлов Воркутинской ТЭЦ-1 Александр Абрамов.