2019-12-22T13:59:07+03:00
Общество

Снежный городок в Воркуте откроют 25 декабря

Там хотят установить Деда Мороза, Снегурочку и светодиодные елочки, а также залить снежные горки водой
Поделиться:
Фото: кадр видеоФото: кадр видео
Изменить размер текста:

Снежный городок в Воркуте планируют открыть в среду, 25 декабря. Об этом сообщил глава администрации Игорь Гурьев.

Градоначальник рассказал, что проверил работы по подготовке Снежного городка к Новому году. Его планируют открыть 25 декабря. Руководитель администрации отметил, что там хотят установить второго Снеговика, Деда Мороза, Снегурочку и светодиодные елочки. Кроме того, в Воркуте собираются залить снежные горки водой.

Позднее градоначальник рассказал, что часть этих планов уже удалось воплотить в жизнь.

– Вот и второй снеговик готовится занять своё место на Центральной площади, – написал Гурьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трон Снежной Королевы почти готов к штурму горожан: фоторепортаж из ледового городка в Сыктывкаре

В этом году он посвящен сказкам Андерсена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей