Снежный городок в Воркуте откроют 25 декабря

Снежный городок в Воркуте планируют открыть в среду, 25 декабря. Об этом сообщил глава администрации Игорь Гурьев.

Градоначальник рассказал, что проверил работы по подготовке Снежного городка к Новому году. Его планируют открыть 25 декабря. Руководитель администрации отметил, что там хотят установить второго Снеговика, Деда Мороза, Снегурочку и светодиодные елочки. Кроме того, в Воркуте собираются залить снежные горки водой.

Позднее градоначальник рассказал, что часть этих планов уже удалось воплотить в жизнь.

– Вот и второй снеговик готовится занять своё место на Центральной площади, – написал Гурьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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