Средняя зарплата в Коми превысила 51 тысячу рублей

В октябре средняя начисленная заработная плата составила 51,1 тысячи рублей, что на 9,7% больше, чем в среднем по России. Об этом сообщили в пресс-службе Комистата.

По сравнению с октябрем предыдущего года, зарплата выросла на 6,8%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, – на 2,5%. Больше всего получают люди, работающие в сферах добычи сырой нефти, угля и предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, воздушном и трубопроводном транспорте. Там трудятся около 9% от среднесписочной численности работающих в организациях. В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанский уровень в 1,8-2,8 раза.

В то же время, по оценке, около 5% работников, занятых отдельными видами розничной торговли, строительными отделочными работами, производством одежды, чисткой и уборкой, предоставлением прочих персональных услуг, работающие в сфере почтовой связи и некоторые другие, получали менее половины средней заработной платы по республике.

Уровень оплаты труда работников образования (38,2 тысячи рублей) в октябре был ниже среднереспубликанского на 25%, культуры и спорта (43,2 тысячи рублей) - на 15%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (45,8 тысячи рублей) - на 10%.

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