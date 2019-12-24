Мэр Сыктывкара рассказала, как идет расселение аварийного и ветхого жилья

Сегодня в городской администрации прошла последняя в этом году планерка. После неё мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова побеседовала на брифинге с журналистами. Она рассказала, как в столице Коми решается проблема с переселением людей из аварийного и ветхого жилья.

- Программу переселения мы начали реализовывать с 2019 года. В неё попали 34 дома. В первый этап на 2019-2020 годы включили восемь домов: 15 муниципальных квартир и 49 частных квартир. С собственниками 45 частных квартир уже заключено соглашения: люди уже получили деньги на покупку нового жилья. В уходящем году мы приобрели две муниципальные квартиры: один договор социального найма уже заключен. По поводу второй квартиры переговоры ещё идут, так как хозяин отказывается переезжать в ту квартиру, которую предоставляет муниципалитет. В апреле 2020 планируется пересилить владельцев оставшихся 13 муниципальных квартир: аукцион уже провели. Надеемся, что застройщик выполнит все условия и сделает это вовремя, - сказала сити-менеджер Наталья Хозяинова.

Градоначальник сообщила, что недавно в программу переселения внесли изменения, которые были согласованы с Минстроем Коми. Перечень аварийного и ветхого жилья, подлежащего расселению, пополнился ещё тремя дома.

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