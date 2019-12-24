Иностранцы, медики и призывники: кто обязан сдать тест на ВИЧ

Каждый житель Коми может в любом учреждении здравоохранения по месту жительства пройти анализ и узнать свой ВИЧ-статус. Все — совершенно добровольно, бесплатно и анонимно. Продвинутые люди регулярно проверяются на ВИЧ, ведь знание своего статуса — это необходимый кирпичик ответственного отношения к своему здоровью и здоровью любимых людей.

Но есть ряд случаев, когда анализ крови на ВИЧ-инфекцию сдать просто необходимо. Это даже закреплено в российском законодательстве, отмечают специалисты Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Кто должен обязательно сдать тест на ВИЧ-инфекцию:

- Доноры крови, биологических жидкостей органов и тканей (в том числе и спермы), а также беременные в случае забора абортной и плацентарной крови для производства биологических препаратов. Отказавшись от такого обследования, они не могут стать донорами.

- Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций. Например, врачи, медсестры, лаборанты, ученые, которые непосредственно контактируют с кровью и биологическими жидкостями или работают с ВИЧ-положительными пациентами.

- Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию на срок свыше трех месяцев. Если иностранцы откажутся сдавать тест, то они подлежат депортации из России.

- Мужчины, проходящие военную службу и поступающие в военные учебные заведения и на службу по призыву или контракту.

- Анализ на ВИЧ-инфекцию должны обязательно сдать будущие мамы, когда встают на медицинский учет. Благодаря этой мере в 98% случаев у ВИЧ-положительных женщин рождаются здоровые малыши! Также обязательно обследование проводят и у детей, которые родились от ВИЧ-инфицированных женщин.

Кому рекомендуется регулярно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию

В нашем обществе до сих пор существует мнение, что обследоваться на ВИЧ-инфекцию должны определенные категории людей. Мол, это исключительно мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, те, кто часто меняет половых партнеров, и наркоманы. Однако это далеко не так.

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно и после одного незащищенного полового контакта, и от всего однажды испробованного наркотика. При этом, ВИЧ могут заразиться как гомо, так и гетеросексуальные пары. Поэтому сдать анализ на ВИЧ хотя бы раз в год должен каждый житель Коми.

Случаи, когда анализ желателен и даже необходим:

- Имелся хотя бы один случайный половой контакт без презерватива. Даже единственный вагинальный, анальный или оральный контакт без презерватива может привести к заражению.

- Пользовались шприцами или иглами, которыми кто-то уже пользовался. ВИЧ может также передаваться черед общую емкость для забора наркотика, даже если используются индивидуальные шприцы.

- При несчастном случае соприкоснулись с кровью другого человека;

- Планируете прибавление в семействе.

- Была сделана татуировка.

Тест на ВИЧ поможет выявить опасную инфекцию и избежать опасных последствий. Тем более, что своевременно начатое лечение позволит ВИЧ-инфицированному прожить долгую и полноценную жизнь. Сейчас благодаря современным антиретровирусным препаратам люди с этой инфекцией живут столько же, сколько и обычные здоровые люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ВИЧ-инфекция развивается незаметно, в этом ее коварство»

Главный врач республиканского «Центра СПИД» Сергей Поган рассказал, почему каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус (подробности).