2019-12-24T16:20:26+03:00
Общество

Стало известно название самого криминального бара Сыктывкара

УМВД по Коми составило антирейтинг увеселительных заведений города
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ресторан-клуб «СССР» занимает первое место антирейтинга самых криминальных увеселительных заведений Сыктывкара. С начала года в полиции зарегистрировано 268 сообщений о правонарушениях в этом клубе, возбуждено 9 уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД по Сыктывкару.

- В тройке «лидеров» также оказались клуб «Арнедо» (209 сообщений) и бар-закусочная «Маяк» по улице Коммунистической (162 сообщения). Около 100 вызовов поступило в дежурную часть из двух популярных клубов - «Сахар» и «Озон», бара «Бирмаг» и закусочных по улице Колхозной и Первомайской, - сообщает источник.

Всего с начала года сыктывкарские полицейские зарегистрировали 3019 сообщений горожан о происшествиях в развлекательных заведениях города и пригорода. По каждому из них проведена проверка. Всего было возбуждено 87 уголовных дел и составлено 649 административных протоколов.

МВД по Республике Коми констатирует: каждое второе преступление совершается в состоянии опьянения. Полицейские призывают горожан ограничить себя в употреблении спиртного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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