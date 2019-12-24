Молодых работников ЛУКОЙЛ-Коми посвятили в нефтяники

Торжественная церемония состоялась в рамках Дня молодого специалиста, организованного на предприятии впервые. 42 молодых сотрудника предприятия из Коми и Ненецкого автономного округа прошли традиционный обряд помазания нефтью.

В год 90-летия нефтяной промышленности Коми Усинск собрал молодых работников всех структурных подразделений ЛУКОЙЛ-Коми от Ухты до Нарьян-Мара. По традиции церемония посвящения состоялась в Музее истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры.

Приветствуя молодежь, заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по управлению персоналом Александр Костылев отметил, что Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция – один из локомотивов развития нефтяной отрасли в стране, а ЛУКОЙЛ-Коми прочно удерживает звание ведущего недропользователя региона.

Участие в посвящении молодых нефтяников приняли руководители структурных подразделений предприятия, а также профсоюзный лидер Андрей Еремеев. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, ветеран ЛУКОЙЛ-Коми Фарид Сафин пожелал молодежи продолжать традиции коллектива и развивать производство.

После церемонии посвящения в нефтяники у молодых людей на щеке остается капля северной нефти.

Среди прошедших посвящение – инженер отдела землеустройства по Северному региону Алина Наумова. Родом девушка из Нарьян-Мара. Окончила уфимский вуз и решила вернуться на родину.

– Я рада, что могу работать в большой команде ЛУКОЙЛ-Коми, – призналась она. – Нефтяная отрасль – это надежно, престижно, а главное – интересно. Церемония запомнится надолго: удалось познакомиться с коллегами из других подразделений, руководством предприятия. Такие мероприятия объединяют, сплачивают коллектив, мотивируют на трудовые достижения.

Не скрывал эмоций от участия в церемонии и оператор по добыче нефти и газа НШПП «Яреганефть» Сергей Михеев:

– Это большой праздник для всех нас, первый шаг в профессиональное будущее. За полгода работы в ЛУКОЙЛ-Коми я успел поучаствовать во многих мероприятиях Совета молодых специалистов – от спортивных до интеллектуальных, и буду продолжать активную работу. Совет помогает молодежи адаптироваться, включиться в жизнь предприятия и подружиться с коллегами. Но многое зависит и от нас самих.

День молодого специалиста продолжился закладкой капсулы времени на Усинском газоперерабатывающем заводе (УГПЗ) – мероприятие приурочили к 40-летнему юбилею УГПЗ. Специально к этому событию был объявлен конкурс на разработку лучшего дизайн-проекта капсулы, победу в котором одержала Лилия Хисамова. Молодежь отправила письмо в будущее: капсулу с посланием их коллеги-нефтяники вскроют в 2029 году.

Капсулу с посланием от молодых специалистов 2019 года их коллеги-нефтяники вскроют спустя десять лет.

Также прошла конференция, где выбрали председателя Совета молодых специалистов (СМС) предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре. Единогласно утверждена кандидатура председателя СМС ЛУКОЙЛ-Коми Альфиса Саматова.

На конференция Совета молодых специалистов предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре председателем выбрали Альфиса Саматова. .

Завершился насыщенный день интеллектуальной игрой на производственную тематику.