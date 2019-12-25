2019-12-25T10:12:59+03:00
Общество

«Некультурно портят визуальный облик города»: мэр Сыктывкара возмущена действиями рекламщиков

За порчу муниципального имущества фирмам грозят крупные штрафы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото мэрии СыктывкараФото мэрии Сыктывкара
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Не так давно в Сыктывкаре появились современные остановки. Однако они уже потеряли «товарный вид» благодаря рекламщикам, которые оклеили их концертными афишами. За порчу муниципального имущества фирмам грозят крупные штрафы.

- Организаторы культурных мероприятий совершенно некультурно портят визуальный облик города расклейкой афиш! Убедительно прошу компании, заказывающие подобную рекламу, а также всех распространителей рекламы и расклейщиков объявлений отказаться от этой деятельности. Порча муниципального имущества, как и несоблюдение требований к рекламным материалам на улицах города, повлечет за собой ответственность и немалые штрафы, - сообщила на своей странице «ВКонтакте» Наталья Хозяинова.

Специалисты администрации перезвонили по указанному на афишах номеру. Трубку взяли представители продюсерского центра, которые не были в курсе о неподобающем поведении рекламщиков. Оказывается, расклейкой объявлений занимается специализированная фирма, которая присылает продюсерскому центру лишь отчеты о проделанной работе.

Мэрия направила в адрес расклейщиков требование о демонтаже афиш, которые уродуют остановку. Если они не выполнят его в срок, то их ждут внушительные штрафы. Например, юридические лица вынуждены будут отдать от 100 до 200 тысяч рублей. Дело в том, что рекламщики нарушают правила благоустройства города, где обозначено — реклама в неустановленных для этого местах запрещена, а остановочный модуль не предназначен для размещения афиш.

Фото мэрии Сыктывкара

Фото мэрии Сыктывкара

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ИСТОЧНИК KP.RU

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