«Некультурно портят визуальный облик города»: мэр Сыктывкара возмущена действиями рекламщиков

Не так давно в Сыктывкаре появились современные остановки. Однако они уже потеряли «товарный вид» благодаря рекламщикам, которые оклеили их концертными афишами. За порчу муниципального имущества фирмам грозят крупные штрафы.

- Организаторы культурных мероприятий совершенно некультурно портят визуальный облик города расклейкой афиш! Убедительно прошу компании, заказывающие подобную рекламу, а также всех распространителей рекламы и расклейщиков объявлений отказаться от этой деятельности. Порча муниципального имущества, как и несоблюдение требований к рекламным материалам на улицах города, повлечет за собой ответственность и немалые штрафы, - сообщила на своей странице «ВКонтакте» Наталья Хозяинова.

Специалисты администрации перезвонили по указанному на афишах номеру. Трубку взяли представители продюсерского центра, которые не были в курсе о неподобающем поведении рекламщиков. Оказывается, расклейкой объявлений занимается специализированная фирма, которая присылает продюсерскому центру лишь отчеты о проделанной работе.

Мэрия направила в адрес расклейщиков требование о демонтаже афиш, которые уродуют остановку. Если они не выполнят его в срок, то их ждут внушительные штрафы. Например, юридические лица вынуждены будут отдать от 100 до 200 тысяч рублей. Дело в том, что рекламщики нарушают правила благоустройства города, где обозначено — реклама в неустановленных для этого местах запрещена, а остановочный модуль не предназначен для размещения афиш.

Фото мэрии Сыктывкара

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